何不免稅 民眾更有感
居住是基本人權、民生需求，多數民眾對一屋自住卻要繳交房屋稅，十分不解，前行政院長陳冲更指房屋稅違法、違憲，不廢也該降。台北市長柯文哲連續調降房屋稅，方向正確，且北市稅收超徵，柯市長要做就做全套，放膽前行，率全台之先，帶頭讓一屋自住者免繳房屋稅，讓民眾有感。
房屋稅屬於持有稅，自用不但沒有租金收入，為維護修繕還必須支出大筆金錢，對單一自住房屋課稅，猶如逐步沒收人民財產，既然台北市稅收超徵，與其降稅，何不免稅？除了降低市民負擔，還可增加住戶參與都市更新意願，加快都更腳步。
民眾購屋自住，性質上是一次預付全部租金，不代表有較強的租稅負擔能力。回到25年前，包括前總統陳水扁、現任總統府祕書長陳菊，當時都參與「房屋稅抗稅行動」，訴求居住是天賦人權、不該課稅，但因當時房屋稅金還算可被大家接受，最後未成案。
2014年房屋稅條例修正，台北市大幅調升房屋構造單價、提高路段率，財政部也取消不得溯及既往的規定，讓台北市長柯文哲上任後，市庫即有大豐收成果。
前立委丁守中競選台北市長期間即指出，都更後的房屋稅可能提高，因而影響住戶參與都更意願，主張都更後房屋稅不漲，對僅有1戶的自住者，房屋稅可逐步調降至零，如此一來才可加速推動都更。
柯文哲也說，若只有一間房子且自住，應列為生活必需品，稅率本來就應該比較低，但隨著地方政府大幅提高房屋標準單價、提高房屋稅基後，現在房屋稅已漲到驚人地步。
政府應重新思考免徵房屋稅可行性，在稅收超徵情況下，北市府可以有更積極的作為，當領頭羊，讓一屋自住者的房屋稅降至零元，相信會成為柯市長最有感的政績之一。
(中國時報)
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