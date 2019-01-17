拚經濟 許勝雄籲別忘兩岸議題
蘇內閣本周上任，拚經濟成為首要目標，工商團體肯定蘇內閣「衝衝衝」，決議擇期與蘇內閣見面。三三會理事長許勝雄昨天除呼籲新內閣首先要做就是改善投資環境，改善既有的稅費制度，也提醒政府別忘記兩岸議題。
三三會16日舉行1月例會，適逢蘇貞昌接任新閣揆，工商界對新內閣充滿期待。許勝雄說，蘇院長過去的綽號叫衝衝衝，蘇有他的企圖心跟執行力，期待政府在土地、人力、人才方面能給予支援，如果在稅費方面能改變，對企業的經營會有更大的助益。
許勝雄並以大陸為例，大陸持續減稅降費，今年規模預計達1.5兆人民幣，在這個背景下，台灣是跟全世界做拔河比賽，稅制方面如果能有改變，對企業會有更大助益。
許勝雄指出，既然現在歲計賸餘近400億元，政府應該用比較大的視野、有遠見的策略，去提升、改善業界環境，對台灣整體環境招商引資，才更有利多。
工商協進會理事長林伯豐受訪時指出，產創條例延長是好事，對企業有正面效果，但他建議人才培育抵減時間，可人以由3年再延為5年，同時人才培育的支出可選擇分3年抵減營所稅10％，且範圍應再擴大。
許勝雄昨天也呼籲政府，拚經濟不能忽略兩岸議題。他指出，兩岸往和平方向前進，是眾所期待的事，台灣有38％的商品賣到大陸去，在陸台商家數，據政府統計共4萬家，台商自己統計則有10萬家，可見兩岸和平穩定對於台灣企業界的全球布局和競爭力，具有深刻影響。
許勝雄進一步表示，希望蔡政府盡可能找出邁向和平的辦法，對兩岸各自來說，「對立絕對沒有好處」，期盼無論是大陸或台灣「大家都退一步」。對於總統蔡英文的兩岸下一步棋，許勝雄說，總統位居高位，無從建議，而總統應該有應對的智慧。
(中國時報)
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