2019年01月17日 01:18 中國時報 楊佳穎 、 王莫昀 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

解散20年的味全龍隊將重返中華職棒大聯盟？國民黨立委、中職會長吳志揚昨日證實，魏家老四魏應行有來電表達初步意願，頂新集團則表示已啟動味全龍重啟工程，盼成為中職第五隊，最快於2021年重現經典的「龍象大戰」！

如能落腳高雄 韓國瑜超歡迎

至於味全龍若重返中職將落腳何處？高雄市長韓國瑜表示，味全龍如果能成為高雄市在地主場球隊，絕對歡迎，對高雄市發展運動休閒產業也有極大幫助，市府會盡一切力量協助。

味全龍是1990年中職成立的創始球隊，在1999年完成中職3連霸，也成為中職頭10年奪冠次數最多的隊伍（4冠），母企業頂新卻在該年底解散球隊。龍迷當時還上街抗議，但沒能挽回這支老牌勁旅。

「我們對龍迷支持一直十分感念！」頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋表示，當年會解散味全龍，主因爆發簽賭案，對當時環境感到無力解決，即便如此，頂新三董魏應充對棒球仍念念不忘。如今事隔20年，頂新有意重返中職，認為有必要增加第五隊，力挺國球賽事。

當年解散球隊 龍迷上街抗議

歐陽劭瑋指出，味全雖退出中職，但魏應充一直默默支持棒球扎根工作，如推動「接棒未來」公益計畫，在彰化、台中等地捐助球具、交通車等，至今已有20多所學校受惠。

然而，味全龍要「復活」回到中職懷抱，目前看來無法採「復籍」方式。中職大聯盟聲明指出，「味全龍」棒球隊宣布解散，現已非聯盟團體會員，如今頂新集團擬組球隊加盟，聯盟敬表歡迎；而依聯盟新球團加盟辦法，有意籌組球隊加入的企業，可事先提交新球團經營企畫書等相關書面文件予聯盟審查。

中職無法復籍 須比照新球團

吳志揚也提到，由於「味全龍」這球隊已經沒有了，如今等同要重組一個球隊加入中華職棒，至於新球隊要不要再用過去味全的名字，就要看誰擁有這商標權、商業權，這部分頂新應要去釐清，「對我們來說，即使是用『味全龍』，還是一個新球隊。」

(中國時報)