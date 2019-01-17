明星教練團 有請張泰山、黃平洋、趙士強
頂新集團證實，味全前董事長魏應行日前已向中華職棒會長吳志揚了解味全龍隊復籍事宜，頂新集團也陸續接觸趙士強、張泰山、黃平洋等昔日味全龍球星與「台灣之光」王建民，盼組成明星教練團。除建仔由經紀人表示，目前專注擔任富邦悍將的客座教練外，趙士強、張泰山與黃平洋都說「樂觀其成」。
去年底才舉辦引退儀式的「森林王子」張泰山表示，頂新集團的人有問他關於恢復球隊的看法，他樂觀其成，自己是味全龍出身，有當然最好，但希望不要只是說說而已，至於擔任教練或球員等細節尚未談到。
「金臂人」黃平洋則說，前幾天頂新集團的發言人（歐陽劭瑋）有找他，提到恢復球隊的看法。如果要組隊，他可以幫忙找以前的老隊友，或介紹教練。他認為頂新似乎是認真考慮此事，只是中職的門檻太高，有點猶豫。
黃平洋在職棒元年投出20勝，是味全龍贏得中職首屆總冠軍的頭號功臣；而1996年以練習生之姿獲得拔擢的張泰山，則是職棒7年新人王，此後陸續效力過興農牛與統一獅，包括全壘打、安打、打點等8項數據均是中職生涯紀錄。也有龍迷感嘆，若味全龍早些復隊，張泰山或有機會達成生涯300轟（共289轟）。
而參與味全龍成為中職創始隊伍，近年則與頂新和德文教基金會合作，協助回饋基層棒壇的「微笑喬治」趙士強，則說味全龍畢竟是中職元老，對聯盟貢獻良多，不同於一般的新球隊，回鍋應獲得特殊的加盟條件。
然而中職表示味全龍已非其團體會員，加盟須比照新球團。按中職於2017年頒布的加盟條件，包含1億2000萬元的加盟金，另須附3億6千萬元的保證金，並配合1億元的地方棒球振興計畫，加盟門檻至少5.8億新台幣。
(中國時報)
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