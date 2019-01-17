國民黨誰選總統 侯暗挺朱立倫

2019年01月17日 04:10 中國時報 葉德正 、 譚宇哲 、 林金池 ／專訪 ／專訪

2020總統大選藍營內部搶破頭，黨內最大「諸侯」新北市長侯友宜動向成焦點，侯友宜表示，檯面上人物過去做過什麼，民眾會檢視，支持與否早有定見，除非這幾個月改變思維才可能支持，暗挺朱立倫意味濃厚，不過侯友宜以台語笑稱，「選舉攏愛靠自己打拚，我只能惦邊仔『打噗仔』(鼓勵)！」

無論誰選 都給予鼓勵

2018年地方選舉國民黨大勝，黨內士氣大振，除侯友宜老長官朱立倫已表態參選，目前包括黨主席吳敦義、前立法院長王金平、甚至前總統馬英九都傳出有意參選，侯則成了各路人馬想要爭取的盟友。

侯友宜說，去年選舉是人民對民進黨這2年沒有兌現承諾的作為感到失望，國民黨不用開心得太早，水可載舟、亦可覆舟，鐘擺天天都會擺盪。

「選舉攏愛靠自己打拚！」侯友宜說，不管藍綠政治人物，要贏得總統大選就要先降低政治氛圍，先把國政、市政做好。

侯友宜意有所指表示，民眾會用過往經驗檢視你，是否支持你內心早就有一把尺，除非短短時間有大幅度改變思維，改變印象與期待，「就像我侯友宜出來參選，也是因為過去累積30多年公職經驗。」

侯友宜說，人民選市長是來做事的，不是選來選舉的，「你市政都還沒做出成績，天天說選舉是吃飽太閒」，他是被選來做事，沒有資格講選舉，他目前最重要的工作就是把市政做好，起碼到時要幫忙，總不能成為票房毒藥。

只能惦邊仔「打噗仔」

「我只能惦邊仔『打噗仔』（鼓勵）！」侯友宜說，無論是誰選他都會鼓勵，包括朱市長、吳主席、王院長，大家願意承擔責任很好，包含蔡總統未完成志業說法也行，但他認為選舉過程都不要惡意批判、製造仇恨對立，否則和解都很困難，他無法要求別人，但要找回台灣純樸與善良。

(中國時報)