郵局滅火 有加班費不強迫

2019年01月17日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

中華郵政前天發公文給各郵局，宣布2月2日快捷、包裹、限時及普通郵件正常投遞，消息一出立即引發基層不滿，工會更怒批，若不跟工會協商並停止該措施，將發起抗議。中華郵政昨緊急澄清，該措施是採自願方式，並不強迫。

該份公文指出，考量本次連續假期長達9日，且2月2日支局窗口按星期六營業，為加強郵件投遞服務，調整包裹、限時及普通郵件部門於當日正常投遞。消息被放到臉書粉絲團「郵局郵政全民開講」，立刻引起基層不滿，批評「車票都買好了」、「上你老母」、「暴動了」。

中華郵政工會理事長鄭光明說，該份公文讓基層郵差怨聲載道，此規定未與工會協商且違反規定，已要求中華郵政停止該項措施。他指出，郵局窗口周六本來就有上班，快捷也有投遞，但普通函件與包裹休假日不投遞，現在突然發出公文，打壞許多員工的休假計畫，有人機票、車票都訂好了，為此大為不滿，工會要為基層發聲，若中華郵政不出來協商，將發起抗議。

中華郵政昨緊急滅火，發言人郭純陽表示，春節連假共有9天，第一天休假日是2月2日星期六，考慮部分民眾會沒有注意包裹、限時、普通函件等沒有投遞，把有時效性的包裹選在2月1日寄出，接下來一擺就是9天，等到上班日食材都壞了，因此才安排2月2日照常投遞。

郭純陽解釋，該措施並非強迫，而是有彈性，由同仁採自願模式，若沒有安排出國或返鄉，可以出來上班，出勤同仁都會依照《勞基法》發給加班費。

(中國時報)