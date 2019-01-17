侯不囉嗦 對民有利 直球對決

2019年01月17日 04:10 中國時報 葉德正 、 譚宇哲 、 林金池

從基層刑警到全台最大直轄市長，侯友宜專訪時雖維持首長和藹可親形象，但談到兩岸關係低迷，他忍不住皺起眉頭嗤之以鼻，左打民進黨、右批國民黨，只要對民眾有利，一切全部「直球對決」，也讓人回想起當年復興空難，他為了救人強拆北市水門的「霸氣」場景。

外界總質疑侯友宜口才不佳，事實上，他在專訪時應答如流，雖然言談間國台語夾雜，南部囝仔「氣口十足」，但對未來市政願景條列詳細說明，毫不生疏，的確像他競選時的承諾「當選後就能上手」。

面對各種問題，侯友宜總「直球對決」，他批評兩岸關係低迷，就是政治人物喜歡創造專有名詞，他站在民眾角度，直截了當地說，看不懂，搞好兩岸關係不用講這些「五四三」，說到氣憤處忍不住表情一擺、雙手一攤，他只堅持對國家對民眾有利的方向。

對於國民黨總統人選，侯友宜也忍不住提醒，國民黨大勝不是我們好，這是民進黨執政不好。雖然沒有明說支持某人，也沒支持民調初選機制，反而鼓勵大家出來承擔，但他說「大家過去的表現關係民眾的支持」，言談中就是力挺民調支持度較高的朱立倫。

對於施政方向，侯友宜笑著指著辦公室後方「安居樂業」的書法，從參選至今就是堅持這理念，因此上任第一天就提出「簡政便民」的核心價值，希望公務人員都能「圖利民眾」，一切都要以民眾優先考量。

當年復興空難墜落南港基隆河，時任新北市副市長的侯友宜為了救人，直接下令強拆北市水門，霸氣十足、震懾各界。

從過去硬漢形象，到如今新北市大家長，侯友宜笑容雖多了柔和，卻沒有改變他堅毅的信念，沒有算計的政治語言，一切以民為本。

(中國時報)