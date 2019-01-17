首招空服員 星宇拚明年開航

2019年01月17日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

星宇航空拚2020年開航，日前展開首波空服員招募，預計招募120人，2周內收到4000份履歷，董事長張國煒說，新進人員要能夠了解航空業特性，否則不必進來，而星宇要在服務上做出區隔，推出機上客製化服務，讓旅客登機有驚豔的感覺。

星宇航空總經理翟健華指出，公司按計畫在明年1月下半旬開航，目前各項計畫、招募都照腳步在走，現在員工約310名，其中6成有航空相關經驗，隨著地勤、空勤、機師招募，年底達到千人規模。星宇1月4日展開空服員徵才，要招募120人，至昨日已收到4000份履歷，投履歷的人來自全球17家航空公司，到下周一收件截止前，可能收到超過6000份履歷。

張國煒則分析，現在飛機製造商讓飛機標準化，過去10年航空公司已經很難在座艙空間發揮，旅客上飛機可能會覺得「每架都長一樣」，除裝潢顏色，恐怕難讓人看出特色，航空公司必須去想辦法突顯自己，在軟體上比拚。

以飛機餐來說，各家飛機餐吃起來都差不多，不是因為不給客人吃，是因為沒辦法給，所有飛機對食物加熱的方法都一樣，變不出新把戲，頂多在食材做些變化，而現在航空公司的服務SOP，客人一上飛機就餵飽他，接下來喝咖啡、看電影、睡覺、醒來吃東西、下機說再見，星宇必須要創新。

張國煒表示，以前的服務好是要空服員噓寒問暖，現在大家反而不想被打擾，需要空服員的時候再按鈴就好；若從空服員的角度，起飛後的送餐就是作戰期，大家忙進忙出，結果一送完，大家開始鬆懈聊天，時間、工作分配不均，星宇也會做出改變。

至於開航要先飛哪裡，張國煒透露，仍以東南亞、東北亞為首要目標，並從有開放天空的航點開始談起，一級戰區如東京、大阪、曼谷等航點，即使業者競爭激烈恐壓縮獲利空間，但他認為，一家大的航空公司，首都機場還是要去飛，「該開還是要開」。

(中國時報)