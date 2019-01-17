工黨提不信任案 料無法過關

2019年01月17日 01:18 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

脫歐協議表決前最後一刻

脫歐協議遭否決 英國何去何從？

英國國會下議院15日以432票對202票的懸殊比數否決梅伊政府與歐盟談成的脫歐協議，這不僅是英國執政黨近一個世紀在國會最慘重的挫敗，也是近年來保守黨內最大規模的叛變。脫歐協議遭否決後，工黨黨魁科賓隨即提出倒閣不信任動議，並將於台灣時間今日凌晨3時進行投票。一般預料，工黨不能通過不信任動議，但梅伊的政治生涯與英國的未來已面臨空前危機。

梅伊已跛腳 仍執意留任

依照慣例，英國首相在國會經歷如此慘敗都會辭職，但梅伊卻表示，會繼續帶領英國脫歐，將進行跨黨派的溝通和意見徵詢工作，並且還將持續和歐盟溝通，尋求歐盟在關鍵議題上讓步。反對黨工黨黨魁柯賓則在梅伊遭恥辱性挫敗後乘勝追擊，他表示，任何首相經此挫敗都應立即辭職。工黨對梅伊政府提出「本院不信任女王陛下之政府」的不信任案動議，國會訂於16日中午進行首相質詢，接著展開倒閣案辯論，晚間7時（台灣時間17日凌晨3時）進行投票。一旦不信任案過關，新政府須在14天內組成，並獲半數以上的下議員支持，否則將提前舉行大選。

不信任案 盟友歸隊相挺

英國《衛報》分析，柯賓提出的不信任案贏面不大，原因在於儘管許多保守黨議員拒絕接受梅伊的脫歐協議，但他們不希望提前選舉，也不樂見工黨組成新政府，因此支持此案的議員可能不多。保守黨盟友、北愛小黨民主聯盟黨（DUP）也已表態稱，雖然國會基於「英國的利益」否決協議，但他們會在不信任案投票中力挺梅伊。

329大限 5種可能結果

距離《里斯本條約》第50條設定的期限，即今年3月29日僅剩下不到80天。英國國家廣播電台（BBC）分析，接下來脫歐可能出現以下5種結果，除不信任投票外，還有目前最可能成真的無協議脫歐、與歐盟重新談判（歐盟迄今仍堅稱不可能）、提前舉行大選（須獲得2/3下議員同意）、再次舉行脫歐公投（不尊重第1次公投結果，也來不及在脫歐期限前舉行）。

雖然表決前各界已料到脫歐協議會被否決，但否決票比同意票多了230票，超越1924年10月8日工黨麥克唐納（Ramsay Macdonald）政府不信任案166票的紀錄，成為英國國會史上票數差距最大的表決。有118名保守黨議員倒戈反對梅伊的脫歐協議、196票支持，這是2003年表決是否出兵伊拉克以來，保守黨議員最大規模的叛變。

(中國時報)