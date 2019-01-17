從英脫歐看台灣 5類比值得借鏡

2019年01月17日 01:18 中國時報 孫昌國

新聞透視 英國脫歐協議遭遇嚴重挫敗，歐盟和英國再一次走到了歷史轉捩點。從台灣的角度來看，有五個類比值得討論。

第一個可以類比的是英國人在脫歐議題上想要魚與熊掌兼得的心態。加入歐盟的先決條件就是為建立一個人貨暢通的共同市場。但在此過程必須讓渡一些原本屬於會員國擁有的主權如關稅、預算甚至邊界界定等權利。按道理來說，和全球經貿高度連接的倫敦，背靠歐盟市場，連接北美大陸和亞洲市場是最符合英國經貿利益的安排。

在英國公投脫歐後，英國人普遍還認為可以在脫歐的同時享有歐盟的市場，英國政治人物並沒有負責地向英國民眾真正介紹「人進的來、貨出的去」背後的得與失。日本跨國企業最近陸續將歐洲總部從英國撤出轉到歐盟可以看出，歐盟市場在跨國企業全球布局中的分量。

第二個可以類比的是「脫歐」造成英國社會高度分裂。最新的民意調查顯示，如果現在舉行第二次公投，超過半數英國人會選擇留在歐盟。但英國國會堅定脫歐派占國會的主流，這是無法通過脫歐協議的主要原因。工黨和保守黨的一些議員對於脫歐協議中，英國仍需讓渡部分主權非常不滿。

第三個可以類比的是地理。聯合王國（United Kingdom）中北邊的蘇格蘭和南邊的北愛爾蘭，都是堅定的留歐派。他們對於英國脫歐非常不滿，勢必在未來尋求更大的自治權和自主權，是否會對聯合王國造成進一步的裂解和加劇內耗值得進一步觀察。

第四個可以類比的是經貿協定。如果英國未能和歐盟達成協議，繼續目前硬脫歐的現況，那麼從理論和實際，英國現階段都無法和除歐盟以外的其他經濟體達成自貿協定。這對於急於加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴協議（RCEP）和希望簽署與美國自由貿易協定的台灣有參照的意義。

第五個類比是觀察歐盟的態度。從歐盟執委會到法德等領導人對於英國未能通過協議都表示失望，希望英國人能夠表明「到底要什麼？」布魯塞爾強硬向倫敦表明，所有歐盟成員國和英國達成的協議不容修改，「英國所剩時間無多！」

兩岸議題當然不同於英國與歐盟關係，但英國脫歐產生的問題跟現象，可以供兩岸思考、類比的地方很多。歐盟和英國如果能不走極端、務實化解雙方的分歧，對於兩岸的未來將更有參照的價值。

(中國時報)