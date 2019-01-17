歐盟警告英國 時間所剩無多
英國首相「梅伊版」脫歐協議在國會遭遇史上最大挫敗，歐盟各國紛紛警告，「無秩序」、「無協議」脫歐的風險已經大增，歐盟領袖呼籲英國盡快說清楚下一步要怎麼做，並向倫敦提出強烈警告，表示時間所剩無多。
脫歐協議遭英國下議院否決後，歐盟理事會主席圖斯克在推特上發文，「如果（英國歐盟雙方）不可能達成協議，又沒人想要無協議脫歐，那麼，最後誰有勇氣說出唯一的正面解套方案呢？」有歐洲媒體解讀，圖斯克意在暗示英國放棄脫歐。
歐盟執委會主席榮科15日發表聲明指出，對英國國會表決結果感到遺憾，他一方面再度捍衛現有的脫歐協議，強調這是公平且最好的協議，可減少英國脫歐造成的損害，也是確保英國有序退出歐盟的唯一途徑；另一方面，他表示，雖然大家不希望看到硬脫歐的狀況，但歐盟執委會會持續做好緊急應對工作。他也敦促英國，「所剩時間不多了，我們呼籲英國盡快說明他們的真實意圖」。
法國總統馬克洪指出，現在壓力主要在英國人身上，一旦無協議脫歐，英國民眾將是最大輸家，而且英國也無法負擔無計畫退出歐盟，「英國超市裡的商品有多達70％的商品是來自歐洲大陸的」。
德國副總理兼財政部長舒茲形容，這對歐洲來說是苦澀的一天。總理梅克爾在黨內的接班人、基民盟領袖卡倫鮑爾也表示，她對投票結果感到「深深的遺憾」，因為「無協議脫歐是所有選項中最爛的一個」，她呼籲英國人民不要做出任何「草率」決定。
西班牙首相桑切斯表示，英國無序脫歐將對歐盟產生負面影響，對英國更是「一大災難」。西班牙政府表示，被否決的「脫歐」協議本是「最佳可能」，重啟談判很「危險」，奧地利總理庫爾茨也推文強調：「無論如何，都不會重談脫歐協議。」
(中國時報)
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