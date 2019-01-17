英國混亂之際 卡麥隆度假樂逍遙

2019年01月17日 01:18 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

英國媒體指出，正當脫歐把英國政壇搞得一團混亂之際，這場危機的始作俑者前首相卡麥隆卻帶著家人到中美洲樂逍遙。當年卡麥隆豪賭推動脫歐公投，賠上政治生命。現在整個國家進退維谷，他卻一副事不干己的樣子。

《鏡報》指出，在國會脫歐表決舉行前夕，卡麥隆刻意避開媒體關注，帶家人去哥斯大黎加度假，住進海濱休閒別墅，一個晚上就要1728英鎊（約台幣6萬8千元）。他們幾天前才回到位在倫敦的家。15日下午，媒體堵到準備開車出門的卡麥隆。他的臉曬成紅褐色，邁開大步走向汽車。

記者連珠炮追問，「你對脫歐有什麼話要說？」、「現在情況跟你當初推動公投時預想的相同嗎？」，但卡麥隆神情木然，低著頭一語不發，在隨扈護送下上車走人，連看都不看記者一眼。《鏡報》譏諷，卡麥隆搞出這麼大的麻煩，表現得卻像與他一點關係也沒有。

卡麥隆為實現競選政見，在2016年舉行脫歐公投，結果脫歐民意勝出，他旋即宣布辭職。英國媒體《Express & Star》評論，卡麥隆天真地以為自己不會輸，賭上政治生命，帶著英國登上脫離歐盟的列車。怎料卡麥隆卻中途下車，甚至從此不見蹤影。

《Express & Star》指出，脫離歐盟是現代英國最重要的大事，卡麥隆先做出錯誤判斷，又在木已成舟以後選擇推卸責任。他的名聲將在歷史上留下永恆的汙點。

(中國時報)