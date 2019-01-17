英鎊一度貶至2年來新低

2019年01月17日 01:18 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

英國首相梅伊力推的脫歐協議15日在國會遭遇重大挫敗後，英國股市績優股16日走低，而英鎊匯價一度貶至2年來新低。

倫敦當地時間上午近11時左右，英國股市績優股走低，FTSE 100指數盤中下挫0.6％；英鎊則勁揚至去年11月以來最高。儘管脫歐協議以多達230票的比數遭到否決，但協議不會過關早在市場預期之中，因此股市反應相對冷靜。

歐元區的德國法蘭克福股市、法國巴黎股市，16日開盤後皆走高。英鎊匯價則未上演許多預期的大貶走勢，分析師稱，未來英國脫歐選項減少，市場焦點轉至下一步發展，即梅伊可能要求歐盟延後原訂3月29日的脫歐期限，並尋求和歐盟領袖達成相互可以接受的協議。

貨幣專家指出，對英鎊來說，最壞的情況是新的脫歐方案在國會仍然過不了關，英國被迫硬脫歐；但是，若導致脫歐延期或甚至不脫歐，對英鎊來說反而是利多。

路透引述高盛市場分析師的報告稱，梅伊的脫歐協議遭否決，已使得軟脫歐、脫歐延期、甚至不脫歐的可能性小幅升高。

(中國時報)