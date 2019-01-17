公部門禁華為 業界認太政治

2019年01月17日 04:10 中國時報 林志成 、 黃有容 、 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

工研院、資策會等公部門陸續禁用華為設備連內部網路。對此，工商協進會理事長林伯豐16日直言，民營企業重視的是經濟問題，「不應該泛政治化」；三三會理事長許勝雄表示，對於資安防範，每家企業都會做，不會針對華為或大陸產品；大陸國台辦發言人馬曉光昨日則痛批，這種做法迎合外國某些勢力，甘當外人的棋子是不得人心的。

繼工研院、資策會宣布禁用大陸華為產品後，科技部及國家實驗研究院昨均表示，他們的主機與核心骨幹網路設備，均未使用大陸品牌設備，未來無論硬體或系統，也都不會採購大陸製造的產品。

國研院沒用大陸品牌

科技部和所屬法人國研院對於私人通訊裝置例如手機，目前已建立嚴謹資安防護措施。國研院長王永和表示，他們內部本來就對資安有嚴格控管，國研院的國網中心、太空中心都屬於A級資安等級，內部防火牆都做得很好。但為維護資訊安全，國研院後續將阻絕大陸品牌設備使用內部網路。

企業防駭早就有一套

對於公部門全面防堵華為，林伯豐昨日出席三三會1月例會受訪時指出，民營企業應該重視經濟問題，「不該泛政治化」；他認為，商業機密外洩是可以防範的，如果對華為的設備防範不了，那其他設備也防範不了。

許勝雄則說，沒有聽說民間企業也要禁華為；為了防駭客，每家公司早就都有防堵措施，尤其資訊業對資安更加重視，不僅針對華為或大陸產品。

陸反對迎合外國勢力

馬曉光昨日表示，對於這類出於政治目的破壞兩岸正常經貿合作的做法，大陸堅決反對。它不僅損害大陸企業的利益，也嚴重損害台灣消費者的利益。「這種做法迎合外國某些勢力，甘當外人的棋子，是不得人心的。」

此外，中共總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會中發表重要講話後，美國白宮國安會發言人稱，美方「拒絕接受武力恐嚇台灣人民的方案和威脅」，呼籲大陸「停止壓迫台灣」。蔡政府也表示會持續與美方緊密合作。

馬曉光對此表示，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。民進黨當局挾洋自重，必將自食惡果。

(中國時報)