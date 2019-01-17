與梵同行 陸擬擱置自辦教會
中國時報
李文輝／綜合報導
義大利《梵蒂岡內部通訊》當地時間14日刊登專訪大陸社會科學院基督教研究室副主任、世界宗教研究所副研究員劉國鵬指出，陸梵簽署協議後，大陸「獨立自辦教會」原則已走入歷史，大陸教會是普世教會的一部分。陸梵協議雖等於暗中承認教廷的特殊主權和國家職能，但與建交沒直接關聯，只是順勢可見雙方在外交層面建立官方關係的前提。
《梵蒂岡內部通訊》報導，劉國鵬指出，陸梵簽署協議後，大陸承認教宗在天主教的領袖地位，有「中國主教任命權」，也認定大陸天主教會是普世教會的一部分。這代表大陸自設脫離教廷、獨立自辦華人教會的想法已被「永久擱置」。
劉國鵬稱，陸梵協議與建交沒有直接關聯，不過，達成協議時，陸方也等於暗中承認教廷的特殊主權和國家職能，朝此方向，可看到雙方在外交層面建立官方關係的前提。
關於大陸天主教地下教會與愛國教會、「中國主教團」與主教會議等問題，劉國鵬認為，大陸正積極推動前者合而為一，協議後全部主教也都合法，教廷遲早會承認「中國主教團」，雙方工作小組會持續討論細節。地下教會很多信徒樂觀其成。
劉國鵬說，地緣政治競爭中，任何因素都被拿來利用，大陸官方知道許多外國勢力，企圖通過教會問題施壓，因此決定直接跟教廷合作。
劉國鵬受訪內容與先前大陸宗教政策不盡相同。大陸憲法規定，「中國宗教與外國宗教不相隸屬」、「外國勢力不得干涉中國內政」。2018年4月，大陸國務院的宗教政策白皮書強調「宗教中國化」和各宗教獨立自主自辦原則。大陸國家宗教事務局長王作安2018年11月也曾指中共中央已把「獨立自主自辦」原則，上升為各宗教對外關係必須堅持的基本原則。
(中國時報)
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