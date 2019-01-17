學者批蔡對陸將打五張牌
大陸拋出「習五條」後，引發民進黨政府強烈反彈，有大陸涉台學者就指出，可以想見的是，蔡英文將借「五張牌」來對抗大陸和統進程。包括綠營最慣常使用的「抹黑牌」、「民意牌」及「悲情牌」外，還將訴諸「制度差異」，並甘願充當華盛頓牽制北京的棋子，打「美國牌」。
中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國發院研究員王英津指出，蔡英文及「台獨」勢力阻撓、反對大陸和平統一進程，無非是重複操作，抹黑、民意、悲情、制度、美國牌等五張牌。
首先是「抹黑牌」。王英津指出，相較「九二共識」，「一國兩制」在台灣更加被汙名化，民進黨當局刻意將「九二共識」意涵歪曲為「一國兩制」，無非是希望堅持「九二共識」的國民黨更孤立，在選舉處於不利境地。
其次是「民意牌」。蔡英文強調台灣絕大多數民意不會接受統一，若要改變「主權現狀」，須由台灣2300萬人同意。王英津反駁，若要訴諸民意，那應由14億中國人民共同決定；蔡當局做法是借民主和民意轉嫁「拒統」責任。
三則是「悲情牌」。王英津認為，「台獨」勢力忽視大陸「不承諾放棄武力」的說法是針對外部勢力及少數台獨分子。一方面博得國際同情，另一方面也威嚇台灣人民。
第四是「制度牌」。王英津說，台灣「民主拒統」實質是以民主權利對抗國家主權，以少部分人「民意」來對抗全體人民「公意」，達到「事實獨立」目的。
最後是所謂的「美國牌」，王英津直言，「聯美抗中」是蔡英文當局的一貫政策。甘願充當美國牽制大陸的棋子，把美國視為唯一可以借來抗拒大陸統一的依靠力量。
(中國時報)
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