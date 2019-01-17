高雄陸客多了 國台辦挺城市交流

2019年01月17日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長韓國瑜多次強調九二共識對高雄經濟的重要，大陸國台辦發言人馬曉光昨日指出，大陸遊客看到了高雄市相關負責人對於兩岸關係和兩岸城市交流性質的正確認知，所以在春節前後出現赴高雄旅遊人數的增多，應該是自然的和意料之中的事情。

馬曉光在記者會上重申，只要對兩岸關係性質和兩岸城市交流的性質有正確認知，大陸對兩岸城市交流都持積極開放的態度，也願意在這個基礎上，歡迎並支持更多的台灣縣市參加到兩岸城市交流中來，促進兩岸民眾的親情和福祉，擴大兩岸同胞，特別是台灣同胞的受益面和獲得感。

他也說，2016年以來限制兩岸交流往來的一些結構性的因素，根本性的癥結還沒有消除。「我們注意到最近在島內圍繞著要交流和不允許交流進行的一些交鋒」，我想廣大台灣同胞都會判斷，哪些是對兩岸關係好，哪些是對台灣同胞自身的利益福祉好。

(中國時報)