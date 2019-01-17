陸點名蘋果66家外企錯標台灣
大社科院法學研究所、北京大學互聯網發展研究中心等近日聯合發布大陸首部《網絡法治藍皮書》顯示，在2017年的世界500強企業中，「有66家錯誤標識我國台灣」。當中包括NIKE、蘋果、亞馬遜、西門子等。該報告主編呼籲，大陸應依據現行法律法規，堅決處置相關違法違規行為。
大陸《法制日報》報導指出，大陸社會科學院法學所與北京大學新媒體研究院課題組圍繞「跨國企業遵守『一個中國』原則狀況」進行調查。結果在83家外企性質的世界500強公司中，有66家公司網站「錯誤標識」台灣，有53家公司網站錯誤標識香港。其中，有45家公司同時錯誤標識台灣和香港。當中，以美國、日本的企業為多。
報導稱，「聖戈班集團、瑞士ABB集團、耐克公司、斯巴魯公司等9家公司錯誤標識我國台灣，蘋果、亞馬遜、西門子、宏利金融4家公司錯誤標識了我國港澳台三地。」
《網絡法治藍皮書》主編支振鋒表示，「一個中國」原則有著充足的國際法和國內法依據，領土主權完整是核心國家利益，必須讓領土主權完整相關法律顯示出鋒利的牙齒。「我們應該利用現行法律法規，堅決處置相關違法違規行為。」
支振鋒稱，相關法律法規規章需要作出更為細化的規定，比如對外企在官網或者手機應用程式中錯誤標識領土範圍、侵犯領土完整的行為，應該明確處罰措施，敦促外國企業遵守。
(中國時報)
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