有教化可能 醋男殺2人仍逃死

2019年01月17日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

有教化可能判無期徒刑案例

47歲男子龍震鴻，不滿越南籍裴姓前妻與他離婚，還多次假意要復合，欺騙感情又借錢，期間更與某大學楊姓助理教授同居，因此憤而持刀將楊男、裴女砍殺致死；一審以龍男自首且願賣房賠死者家屬，判處無期徒刑，高雄高分院認為，龍雖手段凶狠，但有教化可能，昨仍判無期徒刑。全案可上訴。

判決指出，龍震鴻與前妻裴女2016年5月間離婚，之後裴女與楊姓助理教授交往同居，但裴仍與前常有聯絡，導致龍男認為裴女有意復合；裴女2017年2月間向龍男借款，龍男將美金2萬多元、折合新台幣62萬餘元匯到裴女哥哥的越南帳戶。

帶菜刀催債 赫見同居

不過，裴女遲遲不還錢，龍在同年5月間，持菜刀到裴女住處催討借款，到場卻發現裴女竟與楊男同住，懷疑2人早在離婚前就交往，但2人否認，且裴女言語間極力維護楊男；龍當場情緒失控，認定裴女是假意要與他復合而欺騙他的感情與金錢，楊是破壞他家庭的元凶，失去理智後持菜刀猛砍兩人頭部、頸部、心臟等要害，造成楊身中19刀，裴女中17刀，送醫不治。

龍行凶後主動撥打110向警方報案坦承殺人，一審合議庭考量楊當天原本是去向前妻催討債務，卻突然見她與楊男早已同居，當下感到被欺騙、羞辱，一時情緒失控犯案，並非有計畫性的預謀殺人，且龍男自首，與殺人後隱匿犯行等惡性重大情況仍有差別，事後也一再表示悔意，因此依2個殺人罪分別判處龍男無期徒刑，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

預謀殺人 二審判無期

高雄高分院審理後，推翻一審認為是一時情緒失控犯案，認定龍離婚後與前妻仍有聯絡和金錢往來，並以為復合有望，但前妻與楊早有外遇並已同居 ，所以一大早帶刀前往，所以改認定龍男是預謀殺人。

合議庭並依據精神鑑定報告認為醫師鑑定他除非再遇到類似情境，否則再犯可能性低，沒有永久隔離的必要，未來可透過長期心理治療，改善被告自戀特質及人際疏離關係，產生對他人之同理心，被告就顯會有復歸社會更生的可能性，審酌其犯行重大，仍判處應執行無期徒刑。

(中國時報)