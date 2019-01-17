燒死6至親 翁仁賢再嗆弒兄
男子翁仁賢3年前在除夕夜趁一家人圍爐時縱火，造成至親和無辜看護6死4傷，一、二審均判死刑，最高法院發回更審，高院更一審昨開庭，翁再度表現出傲慢挑釁的態度，當庭嗆自己的哥哥「你想要跟我對罵嗎」、「如果你們覺得你們做的是對的，我就追殺你們幾十次」，審判長最後宣布下月20日宣判。
翁仁賢自認父母偏袒兄長，趁一家人團圓，縱火燒死行動不便的8旬老父母等6人，法院審理期間，翁不僅沒有絲毫愧疚之意，更無悔悟之心，態度相當惡劣，法院依精神鑑定結果，認為沒有教化及再社會化可能，將翁男判處死刑，最高法院以鑑定人沒「證人具結」等理由撤銷判決。
高院更一審審理時，他屢次法庭槓上法官嗆「麻煩讀點書」，還在法庭內脫序叫罵，在押解過程中，他還面對媒體鏡頭比中指並做出「放屁」的挑釁動作。
高院昨進行最後的言詞辯論，翁的四哥翁仁平當庭表示，翁犯後至今沒有悔改意思，仍計較父母兄長對他不公，「連畜生、豬狗都不如」；痛批翁仁賢罪大惡極，做出人神共憤的舉動，希望法官判死。
翁仁賢生氣地回嗆哥哥，指不顧他的存在，企圖分贓他的財產，如果他們認為這樣做的是對的，「那人輪迴幾十次，我就在上面等」，翁還看著四哥說「如果你們覺得你們做的是對的，我就追殺你們幾十次」。
蒞庭檢察官表示，放火燒死親生父母，當然是情節最嚴重之罪，檢方與死者家屬一樣，都希望判處死刑。
(中國時報)
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