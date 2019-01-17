陸港澳班機抵台 手提行李全面檢疫

2019年01月17日 04:10 中國時報 陳麒全 、 游昇俯 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院長蘇貞昌要求旅客手提行李100％稽查後，交通部長林佳龍、內政部長徐國勇昨到桃園機場視察，要求所屬單位全面協調，以提高旅客隨身行李抽檢執行率，增強防疫作為，即日起全天候對大陸、香港、澳門飛抵台灣班機的旅客，實施手提行李檢疫作業。

一架東方航空班機昨天下午5時許自上海飛抵桃園機場，航警局安排員警至現場實施隨身行李檢疫，許多旅客下飛機後，見到大陣仗的檢查，紛紛交頭接耳問：「發生什麼事？」但大部分旅客都肯定全面檢疫作法。昨計查獲1起旅客自香港入境託運臘腸、鴨肉，被裁罰20萬元，另還查獲2起超帶名牌皮件市值破百萬的「案外案」。

農委會主委陳吉仲表示，目前台中、松山等機場手提行李已可透過X光機全面檢查，但桃園機場手提行李檢查率不足，近期將增補6部X光機並陸續添購補足查驗設備，即日起將以3道關卡做到100％查驗。

陳吉仲說，第1道關卡針對來自陸、港、澳等非洲豬瘟疫區每天112入境航班，增派40名人力，於旅客步出空橋登機門處，實施100％全面行李檢查及宣導；第2道關卡於移民署護照查驗台遞送宣導單並口頭告知；第3道再於行李轉盤及紅、綠線通關通道，由檢疫犬加強抽驗，預估會增加旅客通關時間7到12分鐘。 他強調，若有違規攜帶檢疫物，於前2道關卡交出均不會受罰，只有在第3道入關處查獲才會開罰。

(中國時報)