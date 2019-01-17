假贈與購地 瓏山林董座判10月確定

2019年01月17日 04:10 中國時報 林偉信 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

已故《自由時報》創辦人林榮三的么子、瓏山林公司董事長林鴻堯，7年前用假贈與手法取得台北市精華地段土地；一審將他判刑2年10月，高院雖略減刑度，但斥責他漠視居住正義且不知悔改，不宜易科罰金，將他判刑10月定讞、須入獄。高院已通知移民署對林限制出境。

北檢表示，林鴻堯並非是防逃機制對象，因此依一般流程執行發監，預計農曆春節後通知，最快2月中旬發監執行。

檢方指出，北市光復北路與八德路口土地，原為4名地主共有，2001年瓏山林公司透過「假贈與」手法，先由林姓地主贈與1/3000土地，以規避告知、徵詢共有人是否承購程序，順利取得「入場票」，進而主導土地買賣。

瓏山林再以2000多萬元買下林名下土地，再砸重金收購其他地主的土地，其中一名地主質疑瓏山林為何可擁有優先購地權，向高等行政法院提起訴訟，法院審理後認為林涉及刑事不法，向北檢告發。

一審依偽造文書罪判刑2年10月，高院審理後不採信林鴻堯的辯詞，瓏山林職員的證詞更顯示，這是集團內部公開的祕密與作業的方式，將林鴻堯判刑10月確定。

對於高院判決，瓏山林公司發出聲明表示，判決所涉及的贈與，林鴻堯並不知情，強調本案無證據，卻判林鴻堯成為因受贈而需入監服刑之第一人，是否具有針對性？

林鴻堯個人也表示，強烈質疑本案承審法官的背景，指在本案，他不知情贈與，且本案也無實質證據證明他知悉贈與，竟要判決有罪且要坐牢，對其本人不同的審判標準，如何讓人民信服司法之前，人人平等。

(中國時報)