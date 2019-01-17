疑勒殺前岳母 華僑畏罪輕生

2019年01月17日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

中壢區昨凌晨發生女婿勒死岳母後，疑畏罪跑到頂樓上吊命案。40歲甘姓印尼華僑，與前妻感情不睦離婚後，就鮮少聯絡。甘男前妻昨清晨下班返家，發現母親被人勒死報警，警方在現場附近搜索，赫然發現甘男已在頂樓上吊及割腕身亡，現場未發現遺書，全案由檢警擴大偵辦。

警方說，64歲姜姓婦人疑遭繩子勒斃，陳屍家中，已無生命跡象。報案的姜婦女兒向警方表示，清晨返家，發現母親死在家中，嚇得趕緊報警調查。

警方獲報到場，在頂樓發現1名男子在水塔旁上吊及割腕身亡，清查身分後，發現竟是被勒死姜婦的前女婿。據死者女兒表示，夫妻因經濟等問題經常爭吵，數年前離婚後，就很少與對方聯絡，不知前夫為何會到家裡，也不知道發生何事。

中壢分局初步研判凶嫌行凶後自殺，全案已通報家防中心啟動輔導機制。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)