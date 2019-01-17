蘇花路廊 春節管制大貨車

2019年01月17日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

蘇花改蘇澳至東澳段在17日開放大貨車通行，但公路總局為因應春節連假的龐大交通量，將針對21噸以上大貨車管制，管制日期從除夕前2天（2月2日起）到大年初五（2月9日），但並非全天管制，公路總局盼能藉由時段性管制紓解尖峰車流。

盼能紓解尖峰車流

往年春節連假期間，蘇花公路湧進大量返鄉車潮，蘇花改雖然開通蘇澳到東澳段，但並非全線通車，且難以消化大量車流，為此公路總局四區工程處曾在日前邀請大貨車業者協商，昨敲定管制方案。

四工處表示，蘇花路廊包括蘇花改蘇澳至東澳段、以及蘇花公路蘇澳至崇德段，依據往年車流統計，春節連假交通尖峰時段出現在連假前後的返鄉旅次，以及初二的出遊旅次。

為避免大量車流同時湧入蘇花路廊，管制時段是2月2日、3日（除夕前2天）上午5時至下午1時，4日至7日（除夕到大年初三）上午7時至下午1時，期間蘇花路廊雙向禁止21噸以上大貨車通行。

另外，2月8日、9日（初四到初五）下午1時至下午5時，蘇花路廊是北上方向禁止21公噸以上大貨車通行。四工處希望藉由時段性管制，紓解尖峰時段的車流。

請看即時路況系統

四工處表示，用路人在行駛蘇花路廊時，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw/），也可參閱四工處網站（https://thbu4.thb.gov.tw/）相關通車宣導與行車管制規定。

(中國時報)