主導都更 新北成立推動小組

2019年01月17日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市長侯友宜16日在市政會議宣布，將於1個月內成立府級「都更推動小組」，改變過去被動思維，由政府領航帶頭，引導民間更新開發，更預計3月內完成190件危老建築分級、分類，還要在主要幹道周邊海選整建維護示範案例，展現新北推動都更決心。

三環三線 升級三環六線

新北市府罕見連續兩周市政會議都聚焦都更，城鄉局長黃一平提出「新北都更行動策略專題報告」，1個月內成立府級推動辦公室、都更推動小組的都更推動平台，由副市長陳純敬副領軍，在法令內以任務編組的方式專責辦理，快速解決問題，並籌組都更及住宅行政法人。

黃一平指出，未來新北市將以現行三環三線提升為三環六線，透過捷運帶動運用大眾運輸導向發展（TOD）概念，參考日本規劃願景推動都市改造模式，將優先盤點捷運站、主幹道沿線周邊地區，檢討土地使用與相關都更規劃。

城鄉局說，希望透過市府主動出擊，根據每個捷運場站的特性，因地制宜擬訂更新計畫引導公私部門的更新，強化政府主導角色，鏈結都市計畫，由政府增加明確引導的規範，讓民間申請更新事業有所遵循。

侯友宜受訪時說，現行都更最被民眾詬病的主要是時效問題，過去推動力道由民間主導，加上後續政府審議程序，一拖再拖，成立都更推動小組，就是希望將民辦導向公辦，市府自己跳下來主導。

專人專責 採一次性審查

侯友宜說，成立推動小組把相關局處專人專責方式一次性審查，才能一次性解決問題，落實居住安全、公共安全與居住正義。

侯友宜說，「都更三箭」捷運到哪裡，都更到哪裡，市府會盡快完成人員教育訓練，把重要的危老、防災的、策略地區範圍提列出來，目前已經盤點出危老建築逾190個，並繼續盤點，希望展現出行動效率。

(中國時報)