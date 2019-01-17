房租補貼名額加碼 統統有獎

2019年01月17日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市住宅發展處配合中央編列1億4400萬預算房租補貼，共有9979戶受惠，每戶將可獲得每月4000元補貼。住宅發展處表示，去年桃園僅8000戶能申請，和中央協調後，再增加2000戶名額，等於全數符合資格戶，都能獲得租金補貼。

9979戶符合申請資格

住宅發展處表示，2017年內政部核定桃園市8000戶可申請中央補貼，但去年有9000多人申請，導致部分符合申請資格戶無法享受到租金補貼的政策，為此去年向內政部表達希望提升名額獲得同意，因此桃園今年最高有1萬戶可享租金補貼。

今年有1萬1187戶申請，住宅發展處受理後，符合資格者共有9979戶，因此全部都能獲得租金補貼，不用經過排序和抽籤。這些住戶也將於1月底前陸續以掛號郵件通知審核結果，第1期補貼款預計在1月底入帳，2月開始則會按月核撥租金補貼。

第1期補貼款月底入帳

住宅發展處又說，目前已經領取及申請今年度租金補貼的申請戶，若租約到期或中途換租屋，需要補正新簽訂的租約，否則逾期將無法繼續獲得補助。

相關資訊可至「桃園市住宅補貼系統」線上查詢，住宅發展處也提醒，受補貼期間，若將戶籍及租屋地遷出桃園市，應於遷移後的2個月內向遷移後戶籍的縣市主管機關辦理租金補貼遷移申請，但仍需視經費可否支應。

(中國時報)