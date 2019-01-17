江啟臣搭公車上梨山 直播報喜
中橫公路在921地震後封路多年，僅提供便道給當地居民使用，立委江啟臣除爭取4年10億復建經費，去年底實現「便道通行中巴」承諾。江啟臣16日搭乘865幸福巴士前往梨山，並向居民報告「中橫上線復建可行性研究」已上網招標，承諾持續力促中橫恢復省道通行。
承諾力促中橫恢復通行
江啟臣昨一早現身谷關公車站，搭乘幸福巴士前往梨山，還沿路直播，與網友分享中橫美景。他表示，過去因公務考察來去匆匆，這次特別搭公車，細細體驗中橫之美。同車乘客捕獲「野生」江啟臣，爭相上前合照，乘客對幸福巴士都非常滿意。
但乘客向江啟臣反映幸福巴士「超難預定」，建議中午加開班次。對此，豐原客運羅乙棋表示，幸福巴士採記名制，開通至今，定位系統常常顯示客滿，但不少人臨時取消或根本不來，與實際搭乘情形有很大落差，目前已實施訂位帳號停權機制，解決「卡位」問題。
江啟臣表示，交通部15日已上網公告，委外招標「台8線谷關至德基段復健可行性研究」，評估地質地形地貌能否恢復省道。中橫台8線近年在江啟臣爭取下，不斷投入經費興建明隧道、強化地基、加強邊坡防護工程，希望提升行車安全，恢復昔日榮景。
幸福巴士 過年每天增開2班
江啟臣此行也考察武陵農場及福壽山櫻花季的交通接駁規畫，他表示，865幸福巴士於農曆過年初一至初六期間每天將增開2班次，歡迎民眾安排2日遊行程，前來梨山、武陵走春賞櫻，新的一年一定幸福又快樂。
(中國時報)
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