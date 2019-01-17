人口減少 雲縣7鄉鎮將裁主祕

2019年01月17日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報 ／雲林報

少子化也衝擊公部門行政編制，雲林縣人口數截至去年底只有68萬多人，土庫、元長、四湖、水林鎮等7鄉鎮人口數更低於3萬人，銓敘部發函要求這些鄉鎮公所今年5月前檢討組織編制，無法再編制主任祕書，也不能超過8課室，讓鄉鎮長用人更緊縮。

少子化、人口外流成主因

雲林縣除了少子化外，外流是人口快速減少的主因，戶政單位統計，去年底全縣68萬6000多人，較前年減少4300多人，更比10年前72萬3000多人，少了3萬7000多人。

值得注意的是，斗六市因縣治所在、虎尾鎮轄則有高鐵設站，而麥寮受六輕帶動就業機會，人口數稍有成長，其餘17鄉鎮都減少，屬大斗六生活圈的莿桐鄉，和緊鄰虎尾的土庫鎮，原本有3萬多人， 近年也下滑至3萬人以下，褒忠鄉是全縣最迷你的鄉鎮，全鄉只有1萬2000多人。

元長課室整併 遇缺不補

依《地方行政機關組織準則》規定，鄉鎮市人口3萬人以上、未滿6萬人，置主任祕書1人、祕書1人；1萬人以上、未滿3萬人，置祕書1人。土庫、莿桐、元長、二崙、口湖、水林及四湖等7鄉鎮本來都有3萬人，所以仍設有主任祕書及祕書，如今已未滿3萬人，銓敘部函示調整。另規定未達3萬人的鄉鎮市公所課室不得超過8個，所以部分鄉鎮公所需減少1課室。

元長鄉長李明明說，雖指示要檢討，但可能會採遇缺不補的逐漸縮編方式，至於課室減少，她打算把農業課及建設課整併，以符規定。

(中國時報)