下載台灣燈會APP 抽電動機車
2019台灣燈會在屏東，屏東縣政府推出燈會官網及APP，除了提供7國語言為歷年最多外，也推出4大攻略，包括收藏景點、即時交通、定位導航、QRcode分享，讓民眾輕鬆遊燈會，下載APP也有機會抽中電動機車、iPhone、住宿券等大獎。
縣府研考處長鄞鳳蘭表示，今年推出的燈會官網結合APP功能，推出4大攻略：收藏景點新攻略、即時交通不打結、定位導航真方便、QRcode分享，讓民眾輕鬆上手遊燈會。
提供景點攻略 定位導航
縣府建議來訪的遊客，在規畫旅遊前可先觀看燈區介紹，利用QRcode收藏燈區資訊，再依導航指引前往，之後可分享遊程紀錄。APP可指引交通，包括開車、搭高鐵或台鐵如何前往、附近停車場剩餘車位數量、接駁車搭乘時間等資訊，方便民眾抵達燈會園區。
APP也會顯示最新訊息，包括每日精采表演節目、燈會十大精選行程，及詳盡交通規畫等旅遊資訊；透過燈會官網及APP，民眾可先了解燈會精彩內容與交通資訊，輕鬆規畫元宵假期，更能安排屏東多日遊行程。
十大精選行程 每日節目
為了鼓勵下載2019燈會APP，縣府也舉辦天天抽好禮活動，民眾只要下載燈會APP，就有機會抽中電動機車、電動自行車、iPhone、各大飯店住宿券等大獎，獎品非常豐富。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。