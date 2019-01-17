下載台灣燈會APP 抽電動機車

2019年01月17日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會在屏東，屏東縣政府推出燈會官網及APP，除了提供7國語言為歷年最多外，也推出4大攻略，包括收藏景點、即時交通、定位導航、QRcode分享，讓民眾輕鬆遊燈會，下載APP也有機會抽中電動機車、iPhone、住宿券等大獎。

縣府研考處長鄞鳳蘭表示，今年推出的燈會官網結合APP功能，推出4大攻略：收藏景點新攻略、即時交通不打結、定位導航真方便、QRcode分享，讓民眾輕鬆上手遊燈會。

提供景點攻略 定位導航

縣府建議來訪的遊客，在規畫旅遊前可先觀看燈區介紹，利用QRcode收藏燈區資訊，再依導航指引前往，之後可分享遊程紀錄。APP可指引交通，包括開車、搭高鐵或台鐵如何前往、附近停車場剩餘車位數量、接駁車搭乘時間等資訊，方便民眾抵達燈會園區。

APP也會顯示最新訊息，包括每日精采表演節目、燈會十大精選行程，及詳盡交通規畫等旅遊資訊；透過燈會官網及APP，民眾可先了解燈會精彩內容與交通資訊，輕鬆規畫元宵假期，更能安排屏東多日遊行程。

十大精選行程 每日節目

為了鼓勵下載2019燈會APP，縣府也舉辦天天抽好禮活動，民眾只要下載燈會APP，就有機會抽中電動機車、電動自行車、iPhone、各大飯店住宿券等大獎，獎品非常豐富。

(中國時報)