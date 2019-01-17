陳炳甫何志偉譴責選舉暴力

2019年01月17日 04:10 中國時報 張立勳 、 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

台北市士林、大同立委補選進入倒數階段，爆出「柯家軍」候選人陳思宇團隊志工遭攻擊。面對選舉暴力，藍綠候選人陳炳甫與何志偉16日紛紛強調，選舉不抹黑、不借題發揮，應回歸理性，陳思宇說，選舉是一時的，盼給市民乾淨選舉，將與網紅「館長」直播，盼館長教她防身術，讓她跟志工能保護自己。

陳思宇競選團隊一名志工，前天到百齡國小發放爆米花時，疑被一名男子惡意打巴掌，引發各界關注，台北市長柯文哲也特地在臉書發文譴責暴力。

昨早何志偉由立委吳秉叡、北市議員陳怡君陪同，前往捷運雙連站周邊掃街拜票，面對有選舉志工遭攻擊，何志偉表示，他長期秉持打選戰不抹黑、不攻擊、不要借題發揮，期待每一場選舉都能理性，何志偉說，因為不在現場，無法有太多評論，待警方調查報告出爐後，再評論比較好，他相信人民的智慧判斷，重申選舉應該回歸理性論述，才是民主本質。

陳炳甫昨未有公開行程，對於選舉過程發生暴力事件表達嚴厲譴責，他表示，從參選以來總是抱持正面選舉，反對言語攻擊、抹黑，暴力行為更是不應該。

至於支持者關心新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕和高雄市長韓國瑜何時輔選，陳炳甫指出，今天將確定時間，但礙於年前公務繁忙，3位市長可能僅先後站台，無法合體。

被問到是否擔心被「韓流」波及，何志偉透露，目前還在規畫選前之夜，人民才是他的老闆、他的大咖。

(中國時報)