幸福公路APP 春節出遊不塞車
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
春節連假返鄉、出遊人潮車潮多，公路總局第二區養護工程處16日說明苗栗縣重要道路及觀光景點為期11天的疏運計畫。處長陳嘉盈呼籲，民眾多利用替代道路外，掌握「不塞車攻略」，可有效避開壅塞路段，並宣布台13甲彼岸橋施工路段，過年前封層恢復4線道通行。
今年春節連續假期自2月2日至10日共計9天，陳嘉盈指出，針對縣內旅遊熱點，民眾前往大湖、泰安地區需依照警察單位指揮，單向通車以「苗62線進、汶水溪北岸新外環出」為原則，並於台3線沿線重要路口控制號誌，建議民眾上午9點前到大湖採草莓較不易塞車。
三義地區往木雕博物館北上車流，引導至苗49-1線八股路口，以圓環方式左轉進館，回程由130線接台13線引導往南走三義交流道。往勝興火車站北上車流由苗49-1線路口右轉單向進，回程車流單向繞至130線接台13線引導往北走銅鑼交流道行駛。
針對縣內多處施工路段，縣府工務處長趙清榮表示，除聯大路汙水下水道工程，因推管及施工安全等因素，提報道安會報，相關設施在不影響交通下，維持在既有道路上，其餘如台13甲彼岸橋等路段，過年前將封層為4線道，保持交通順暢。
陳嘉盈表示，規畫台61線西濱快速公路作為國道替代道路，在螢光黃替代道路指示牌上方設置Q版「幸福公鹿」指示牌，建議用路人轉換路線跟著「公鹿」不迷路，22日新推出「幸福公路APP」，其中探索公路功能可顯示600公尺內景點與即時狀況，資訊可變標誌（CMS）將語音通知用路人最新路況，提早選擇替代道路。
(中國時報)
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