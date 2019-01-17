不凍了 彰縣校長遴選爭議落幕
彰化縣國中小校長遴選爭議落幕！彰化縣教育處16日接到教育部函釋公務人員任用法，不包括國民中小學校長；下午即召開校長遴選委員會，決定恢復公告，20位調任校長2月1日上任、14位留任原校，並盡速啟動第2階段遴選作業，遴聘3所國小、2所國中校長也將在2月1日上任。
1月10日彰化縣國中小校長遴選委員會取消去年12月4日舉辦第1階段遴選結果，引發軒然大波；教育處昨接到教育部函釋公文後，確認沒有人事凍結的爭議，遴選委員會也緊急踩剎車，一致同意恢復之前公告。
這次校長遴選大地震，被形容是彰化縣版的卡管案，教育處長陳逸玲指出，是因有委員提出人事凍結的爭議，一直等待教育部的公文等了1個多月，1月10日委員會才作出取消的決定，縣府依法行政，這次再召開遴委會，除2位請假，其餘出席委員一致同意尊重教育部的解釋，維持原來遴選結果。
面對戲劇性轉折，有校長形容「歡送餐會上吃得飯，不用吐出來了！」陳逸玲指出，校長任期滿4年、8年，得提出異動的遴聘申請，選擇留任則可延到6年半，這次爭議受任期影響共有17位校長已屆滿任期提出異動。
陳逸玲表示，為使未來校長任命更具有合法性與正當性，遴選委員會徵詢各界意見後，決議參照多數縣市作法，將校長遴選作業由每年2次，在確定校長權益的前提下，彈性逐步調整為每學年度前進行，避免遇到選舉年又引發政治干預的疑慮。
(中國時報)
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