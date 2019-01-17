台南優質農特產 伴手禮首選

2019年01月17日 04:10 中國時報 莊曜聰 、 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

春節即將到來，年節送禮需求大增，台南市農特產品種類多、品質佳，是年節禮品的優質首選，台南市農業局16日舉行記者會，結合各農會特產、新農人及青農的時令果物，以及市府推動的「台南尚青」品牌，推薦新春農產伴手禮，市長黃偉哲說，不怕貨比貨，希望銷售再創新高。

台南市政府推動「台南尚青」品牌多年，不但替消費者把關食品安全，也是替農漁民生產的優質產品「掛保證」，選購有「台南尚青」認證的精緻農產及加工產品，既健康又安全，可說送禮自用兩相宜。

黃偉哲表示，去年迄今天候配合，因此生產的農漁產品品質都沒話說，因此相關單位更要把優質的產品行銷出去，在更多的場合曝光，各縣市在春節都會有很多產品，但台南市不怕競爭，歡迎識貨的消費者大力支持。

現在正是蜜棗、小番茄、洋香瓜盛產期，台南玉井、楠西、南化山區夏季出產芒果，冬季則有甜脆多汁的蜜棗；而風味獨特的鹽地小番茄則以鹽水區生產面積最大也廣為人知，不少青農及新農人的小番茄也在通路上架；沿海北門、將軍、七股地區種植洋香瓜甜度口感都不輸進口甜瓜，近年也推出頂級禮盒搶攻市場。

除了生鮮水果及農產加工品外，漁貨及畜產品也有許多優質選擇，包括南縣區漁會、南市區漁會輔導產銷班生產的虱目魚酥、虱目魚香腸及罐頭，以及不輸野生烏魚子口感的野生烏魚子，另外還有佳里區漳洲社區發展協會推出的鹿茸、鹿肉乾禮盒，台灣肉牛產業發展協會也有滴牛精、牛肉乾禮盒，各農會也有招牌農特產，選擇多樣化。

各地區農會結合當地農特產，開發新商品，也要搶賺過年財，新市區農會結合新市特產毛豆，今年首推香腸毛豆伴手禮盒，由於風味佳，得到不錯口碑，新化區農會則推出土鳳梨酥、鳳梨乾伴手禮盒，同樣受到民眾歡迎。

(中國時報)