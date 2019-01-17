台東馬偕停車問題 一時難解
台東馬偕醫院周邊長期以來停車空間嚴重不足，連看個病都是折磨，縣長饒慶鈴16日邀相關單位會勘，提出的方案中包括在東海國小設地下停車場，但遭校方強烈反對，饒慶鈴說目前所提方案仍不夠圓融，希望集思廣益，在3月底前獲得結論。
台東馬偕醫院現有停車格僅約150格，加上河堤約可停100多輛，但是該院員工1000人就有300輛車，每天1200人來看病，也有300輛車進出，住院的50個床院，也有探病的親友，加上附近居民晚間停車，長期以來停車空間嚴重不足，造成居民及病患困擾。
交通及觀光發展處長江慧卿表示，縣府已獲得交通部補助辦理馬偕醫院周邊停車場可行性評估，為加速爭取工程經費補助時效，將於3月底前以初步可行性評估結果提報，解決方案以平面停車為優先。
目前評估方案包括東海國小、馬偕醫院北側及南側土地設地下停車場等，也可以整理馬偕醫院南側公有住宅區道路用地作為平面停車之用。
不過東海國小校長黃裕敏指出，如果未來東操場進行施工的話，學生將完全沒有戶外活動空間，且2年多前尼伯特風災造成地下室嚴重湧水、長達1個多月，也必須考慮地質是否適合施工。
饒慶鈴表示，因為爭取經費的時間急促，目前所提的方案不盡圓融，因此，希望能集思廣益，獲得最圓滿的結論，其中東海國小操場開挖地下停車場，將影響學生權益，縣府會盡快確定長期解決方案。
(中國時報)
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