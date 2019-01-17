竹縣營養午餐 將供應在地有機蔬菜

2019年01月17日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣新埔鎮公所16日成立「友善耕養誠實農業聯盟」，邀請產、官、學、研各界，共同朝友善土地的耕養方式，打造農業發展願景，新竹縣長楊文科到場共襄盛舉。他指出，今年9月起，全縣120所國中小營養午餐將採用在地有機蔬菜，以1周2次推動，預計每周需10噸有機蔬菜。

新竹縣政府統計，新竹縣至今年1月底為止，全縣通過有機驗證農戶為98戶，面積為152.8公頃。楊文科在座談會中表示，今年9月起推動1周2次的營養午餐，期望能媒合學校直接與有機農戶合作，建立穩定的供銷模式。

新埔鎮長林保祿表示，此聯盟源於去年日本至新埔鎮採購良米，新埔的米也通過超過400種檢測得以外銷，他期許策略聯盟成立後，可以透過產官學研合作，累積相關經驗，擴大耕養面積，並達到友善耕養目的。

(中國時報)