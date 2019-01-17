王惠美強調「營養午餐 絕對會繼續」

2019年01月17日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣長王惠美16日出席溪州鄉農民節慶祝大會，針對未來的彰化縣營養午餐政策，王惠美強調，營養午餐絕對會繼續吃，且未來每周5天有1天會吃有機營養午餐；縣府並將就校園各方面的安全做通盤考量，不會拿孩子的安全開玩笑。

溪州鄉農民節表彰大會在溪州農會舉行，王惠美、彰化縣議長謝典霖、鄉長江淑芬與農會總幹事彭顯賦等各界齊聚向農民致意，期許得獎農民繼續為農業打拚，分享寶貴經驗，為彰化農業注入新活力。王惠美說，縣府與農會會認真開拓行銷通路，讓農民過好生活。

王惠美並說明就任後的營養午餐政策，她指出，學童的健康一定要照顧，營養午餐絕對會繼續吃，未來每周5天有1天會吃有機營養午餐，以後更將在地食材在地來用，節省運銷費用，花在營養午餐；另縣府會研究食譜，讓孩子們吃了喜歡，並努力開源節流，用最少的錢來做最大的事。

她表示，大家都很關心孩子的安全，今年預算也沒有編列校園保全經費，但她絕對不會拿孩子的安全開玩笑，縣府將就校園各方面的安全做通盤考量，她會認真做事，很快地讓彰化更進步。

溪州鄉今年農民節接受表揚的有模範農民、示範農家、青年農民、各類農業從業人員共105人，還有義務農事、家政、四健指導員，總幹事彭顯賦表示，獲獎者都是農民的楷模、農村的精英。

(中國時報)