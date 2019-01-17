王惠美強調「營養午餐 絕對會繼續」
彰化縣長王惠美16日出席溪州鄉農民節慶祝大會，針對未來的彰化縣營養午餐政策，王惠美強調，營養午餐絕對會繼續吃，且未來每周5天有1天會吃有機營養午餐；縣府並將就校園各方面的安全做通盤考量，不會拿孩子的安全開玩笑。
溪州鄉農民節表彰大會在溪州農會舉行，王惠美、彰化縣議長謝典霖、鄉長江淑芬與農會總幹事彭顯賦等各界齊聚向農民致意，期許得獎農民繼續為農業打拚，分享寶貴經驗，為彰化農業注入新活力。王惠美說，縣府與農會會認真開拓行銷通路，讓農民過好生活。
王惠美並說明就任後的營養午餐政策，她指出，學童的健康一定要照顧，營養午餐絕對會繼續吃，未來每周5天有1天會吃有機營養午餐，以後更將在地食材在地來用，節省運銷費用，花在營養午餐；另縣府會研究食譜，讓孩子們吃了喜歡，並努力開源節流，用最少的錢來做最大的事。
她表示，大家都很關心孩子的安全，今年預算也沒有編列校園保全經費，但她絕對不會拿孩子的安全開玩笑，縣府將就校園各方面的安全做通盤考量，她會認真做事，很快地讓彰化更進步。
溪州鄉今年農民節接受表揚的有模範農民、示範農家、青年農民、各類農業從業人員共105人，還有義務農事、家政、四健指導員，總幹事彭顯賦表示，獲獎者都是農民的楷模、農村的精英。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。