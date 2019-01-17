耕耘30年 文昌棒球隊打贏韓國

2019年01月17日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

鍾亦恩獲得第二屆台韓國際交流野球賽投手獎。（文昌國小提供）

有夢最美！雲林縣西螺鎮文昌國小成立棒球隊30年，目標是打美國威廉波特的世界少棒錦標賽，校長梁博雍8年來陪著球隊成長，小選手們最近9天征戰嘉義、南投打了11場比賽，囊括第「第二屆台韓國際交流野球賽」、「中興杯全國少棒邀請賽」冠軍。

文昌國小棒球隊月初參加大韓野球委員會主辦的第二屆台韓國際交流野球賽，經過6天征戰，以5勝1敗帶回冠軍錦旗保留1年，以及冠軍獎盃，去年冠軍是韓國隊。

教練張裕耀指出，台韓國際交流野球賽去年首次舉辦，有3支韓國、3支台灣隊參賽；今年韓國3支隊伍、台灣則來自6縣市9支隊伍，冠軍賽是文昌國小對決高雄市中正國小，文昌以7比0勝出。

六年級的呂俊憲、潘書緯、鍾亦恩、蔡博仲的攻守更是傑出，鍾亦恩獲得大會頒發投手獎，蔡博仲獲全壘打獎。

上周小選手們又參加南投中興杯全國少棒邀請賽，再以5戰全勝戰績拿下冠軍獎盃。教練黃培淵說，9天打11場比賽考驗選手的體能與毅力，選手的表現有符合教練團的預期，期盼在全國聯賽等選拔賽能有精彩的表現。

梁博雍是文昌棒球隊的推手，他表示，快樂打球是最重要的，該校棒球隊課業、球技、品德都重視，孩子穩定學習，這次韓國隊是社區球隊，球員年紀10至15歲，高頭大馬，該校出戰的是五、六年級生，體型小一號但也沒怯戰，在教練用心指導與選手努力認真下，贏了韓國隊。

(中國時報)