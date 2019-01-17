投資高雄 韓國瑜親訪華新、國巨
高雄市長韓國瑜16日到台北低調拜會在高雄有投資的企業，據悉，包括華新麗華及國巨。這2家公司現都在高雄有投資，也都有擴廠及建廠計畫，韓國瑜登門拜訪，了解他們的需求，盼持續加碼投資高雄。
韓國瑜昨率市府團隊北上拜會廠商，國民黨立委許淑華也全程陪同，與華新麗華及國巨公司關係不錯的國民黨中央委員連勝文亦陪同。
許淑華說，企業反映有勞動力不足的問題，無論是本勞或外勞，都很難找齊；還有土地問題，廠商有意要擴廠，但對高雄新環保法規，有些不理解，希望政府予以協助。
許淑華指出，市長的角色就是要讓企業感受到高雄市政府是友善政府，依照法律規定，不會刁難企業；但企業反映的問題中，有些涉及中央法規，比如外勞總量管制上限，需要從中央部會協助解決。
(中國時報)
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