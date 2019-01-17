販售非供食用椒鹽粉 二審重判
台灣鹽酥雞創辦人陳廷智的「台灣第一家公司」，在由兒女陳星佑、陳鏡如接手後，將非供食用的碳酸鎂摻入胡椒粉、椒鹽粉等產品中出售，一審將2人分別判刑2年、1年，高院審理後，痛斥2人販售金額逾億元且時間近2年，加上犯後沒悔意，加重改判2年半及2年。全案可上訴。
陳廷智是官方認證的鹽酥雞發明者，他早年靠擺攤賣炸雞暴紅，開設「台灣第一家」公司專賣調味料，下游廠商只要購買其調味料，就可掛「台灣第一家鹽酥雞」招牌，53歲兒子陳星佑及57歲的女兒陳鏡如接手後分別擔任公司總經理、副總經理。
判決指出，陳星佑及陳鏡如從2013年起以低價購買非食品用的碳酸鎂，指示不知情的員工加入椒鹽粉及胡椒粉等16項食品後，販賣給不知情的下游廠商，2015年新聞媒體大幅報導胡椒粉加工業碳酸鎂後，他們才改購買食品用的碳酸鎂使用。
高院認為，陳星佑及陳鏡如為求順利銷售獲利，販賣添加工業用碳酸鎂的胡椒粉等產品，總銷售額高達1億1595萬5096元，2人犯後沒有悔意，依違反食安法改判2年6月、2年。
(中國時報)
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