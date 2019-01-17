認養米克斯成犬 桃鼓勵業者設轉運站

2019年01月17日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市政府動物保護處為提高動保園區內的米克斯成犬認養率，今年推動大幸福轉運站計畫，希望桃園市內的獸醫院、寵物餐廳、寵物用品店等寵物相關產業能在營業場所設置認養據點，提高米克斯成犬的認養率。

桃園市動保處長陳英豪表示，桃園過去幾年推動幸福轉運站計畫，與市內中圓寵物家族、寵物王國、彩虹魚寵物水族、狗老闆、新旺寵物飼料用品店等業者合作，以米克斯幼犬為主設置認養據點，鼓勵來店內消費的民眾認養。

陳英豪表示，目前新屋區動物保護教育園區共有500多隻流浪犬，其中米克斯成犬超過9成，幼犬僅有50多隻，大幸福轉運站計畫則是以米克斯成犬為主，希望桃園市內合法立案的獸醫診療機構、特定寵物業者、寵物餐廳、寵物美容業者及寵物用品店能設置認養據點，促進米克斯成犬收容及認養。

陳英豪坦言，民眾到收容所時，大多還是想要領養名種犬或是幼犬，除了對血統的執著，也認為幼犬比成犬更好教，能與主人更親近，因此米克斯成犬的領養率一直很低，事實上成犬的個性、情緒、身體狀況和運動量比幼犬更穩定，照顧起來更輕鬆。桃市推廣動物保護協會則表示，大型狗體型壯碩、聲音響亮，非常適合在工廠擔任看守犬，桃園工廠、工業區都能考慮認養後加以訓練。

(中國時報)