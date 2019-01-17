大葉食科系 茶葉入菜少負擔
怎麼吃才能減輕負擔？具中醫師資格的大葉大學生物資源暨科技學院院長張世良，有感春節期間家家戶戶大魚大肉吃出問題，為此帶著食品暨應用生物科技系學生研發茶葉入菜的料理，並於16日發表，他表示，希望利用茶葉提香、解膩的特性，讓年菜吃得更健康 。
大葉大學校長梁卓中表示，大葉大學因應南投縣是台灣重要茶葉產地，食科系特別成立「製茶技術暨產品研發基地」，期能帶動茶產業升級，其中小葉紅茶、金萱烏龍是校友陳聖樺運用生物技術將自家四季春茶開發的產品，應用入菜，相當有創意。
張世良說，台灣茶聞名世界，茶是台灣飲食中不可或缺的文化，除泡茶品茗，茶葉也非常適合入菜，許多料理都能藉由茶提味，更添香韻，這次生資學院師生示範料理的「茶香燒小排」、「金萱烏龍燉雞湯」、「千里傳香茶葉蛋」與甜點「小葉紅茶凍」，保證讓民眾年節聰明吃，少油、少負擔。
食科系主任李世傑說，「製茶技術暨產品研發基地」除開設系列製茶、品保、包裝行銷課程與提供學生實作場域，教室也符合勞動部製茶技術丙級技術士考場標準，學生與在地廠商都可就近考照。食科系積極與產業連結，運用學校的研發能量，輔導廠商開發新產品，推廣台灣好茶。
(中國時報)
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