3大溫泉路線 春遊好去處

2019年01月17日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

還在規畫新年連假嗎？西拉雅國家風景區管理處的樂活享好湯活動與旅行社合作，針對南台灣的關子嶺、寶來不老、四重溪3大溫泉路線，根據溫泉特點打造不同的祕境遊程，邀請人氣部落客實際體驗並拍攝影片，讓民眾感受網紅打卡的私藏景點，西拉雅風管處在活動期間加碼推出集章活動，集齊專屬戳章可兌換精美禮品，還有機會抽頂級溫泉Villa住宿券。

西拉雅國家風管處處長張隆城表示，透過異業合作打造3條限定旅遊路線，並針對各區溫泉特性，結合在地手作DIY、美食美景、夢幻祕境，推出限定祕境遊程外，也邀請20組以上的國內外人氣部落客前來，將3大溫泉祕境實際體驗心得分享給網友。

這些祕境包括關子嶺溫泉區泡湯後必去的仙湖農場、還可以吃到在地專屬伴手甜點咖啡杏仁酥皮泡芙棒、芒果荔枝茉莉花酥皮泡芙等；來到寶來不老溫泉區悠閒的走訪擁有百年歷史，仿巴洛克風格特色建築、體驗在地手作DIY；到了國境之南的四重溪溫泉區，在溫泉公園欣賞美麗的夢幻紫色星海外，還能到東港、大鵬灣等地區品嘗特色美食，更結合了食農教育，親自體驗自製鹹鴨蛋的樂趣。

1月28日起登場的集章換好禮活動，只要在期間內至各溫泉區遊客中心索取集章卡，並完成3個專屬戳章，即可免費兌換精美小禮乙份，換完為止，還有加碼抽大獎，幸運兒將有機會抽中價值1萬7000元知名溫泉飯店一泊二食雙人房住宿券，還有景觀雙人湯屋票券、大眾SPA水療池套票組、泡湯住宿折價券等獎項。

(中國時報)