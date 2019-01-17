班班有冷氣 甲仙國中大讚真幸福
「自己的冷氣費自己爭取！」甲仙國中善用設置太陽能板的回饋基金，雖是全校僅有6班的偏鄉小校，但在107學年度已完成各班冷氣的安裝，達到韓國瑜市長「班班有冷氣」目標，同學們學習環境改善，均稱感到很幸福。
另校方為鼓勵學生良好表現，訂定上學不遲到、準時進教室、整潔秩序表現績優的班級，給予增加節電卡電費為獎勵；校長鍾文杰表示，盼透過獎勵制度培養孩子愛整潔、守秩序及節約能源的好習慣。
甲仙國中夏天日照充足，又有西曬問題，各班級教室異常悶熱，同學們向師長反映後，校長與主任們集思廣益解決學生困擾，透過學校各大樓屋頂設置太陽能板，一方面屋頂可以防漏隔熱，節省學校修繕費用，增加使用年限，另方面學校也可以取得回饋，達成班班有冷氣，改善學生學習環境的理想目標。
鍾文杰校長說，教室每個月的電費，除了學校會給每班固定金額的補助外，不足的部分則靠學生平時好的表現來爭取，希望能培養學生擁有好品德，形成一個良善的正循環。
302班鄭宇辰同學說，教室內有冷氣後，連下課都想安靜地留在座位上看書，學業成績不知不覺的也變好了，真的很幸福。
(中國時報)
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