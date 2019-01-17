挪贓款賺利息 模範警察變囚犯
曾獲模範警察「金吾獎」的北市中正二分局偵查佐邱世忠，9年前將扣案的20萬元借給線民，並索討1天1萬元的利息，最高法院維持更一審判決，痛斥邱男影響國家公務員的形象，犯後又否認犯行、未見悔意，昨將他依侵占職務上非公用財物罪判刑5年半定讞。
判決指出，綽號「砲忠」的邱男，2010年11月9日執行檢察官指揮的搜索任務，他將搜索查扣的40萬元現金帶回偵查隊辦公室，因檢察官囑付現金暫時不需立即送交贓物庫，近日會有調查員調取證物，他竟挪用放款給他人。
邱在偵查隊辦公室內將扣案現金20萬元借給張姓線民，邱並再三叮嚀對方「這是公款，10日後必須還款30萬元」，張之後陸續還款，邱再補足挪用的款項存入警局證物室，隔年，檢警另案偵查張男購毒案，始發現邱貪汙犯行。
高院更一審認為邱未恪盡職守，反為圖私利，將保管的私有財物侵占入己，影響國家公務員形象，將他判刑5年6月、褫奪公權3年，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中國時報)
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