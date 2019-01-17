桃市立委補選 藍綠有意者眾
市議員黃敬平證實，將投入桃園市第5選區平鎮、龍潭區立委選舉，連任兩屆的他頂著名嘴光環及知名度，要進軍國會殿堂，同區還有連任失利的市議員謝彰文頻走基層，市議員舒翠玲、徐玉樹、楊家俍，都有意參選，不分區立委蔣絜安也是人選之一。
2018年底選舉，黃敬平奪下平鎮區第一高票，超過1萬6000票的成績，他表示有機會當然要選，且黨部也有徵詢過。
以些微之差落敗的謝彰文，市議員選後勤走基層，她在臉書上表示，未來一切都需重新面對與開始，儲蓄正能量喜迎2019。意有所指的將有其他發展，累積民代經驗30多年的她，要更上一層樓參選立委。
問政犀利的舒翠玲，及龍潭選區的徐玉樹也認為，國民黨時機正處高峰，錯過這次恐不會有更好的機會，在地方頻頻曝光。
不過國民黨現任立委呂玉玲夫婿陳萬得當選市議員，又曾任平鎮市長，恐怕還有一番競爭。
至於民進黨部分，傳出新潮流欲推揚家俍參選立委，他的資歷完整，也有黨部發言人資歷，對於中央及地方事務均熟悉，另名人選則為不分區立委、遞補上的蔣絜安，若她要參加區域立委選舉，也不失為強棒。
(中國時報)
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