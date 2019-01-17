公園兒童遊戲場 已完成200處檢驗
台中市共542座公園，其中約450座公園設有兒童遊戲場。為保障小朋友遊戲安全，台中市建設局委託專業檢驗機構進行全市公園附設兒童遊戲場安全檢驗，已完成約200處；建設局說，將分期逐年編列預算針對檢驗結果進行改善，讓小朋友玩得更開心、安全有保障。
建設局盤點缺失中，主要有地墊老化、磨損，其次為塑膠遊具破裂，加上遊具生鏽、層板脫落與鬆動；另有各遊具未保持1.8公尺安全間距，遊具使用標示不明確等。民眾指出，各公園綠地遊樂器材，分散由建設局與區公所管理，缺乏專責單位統籌，隨處可見缺失，卻無法及時改善。
建設局表示，罐頭遊具充斥，台中市將不再增設塑膠遊具，未來新設以傳統木頭、石頭為主要材質，現有的塑膠遊具汰換後，就改採傳統材質；非必要的遊具設施將減量，鋼製溜滑梯平台，天氣炎熱時易產生高溫，容易燙傷學童，將逐年全面汰換。
建設局強調，預計今年底可完成全市公園附設兒童遊戲場安全檢驗！該局將先從有立即危險性設施破損修繕、遊戲場告示牌更新、使用安全宣導等方向著手；並逐年編列預算來修護，打造安全友善的兒童遊戲場空間。
(中國時報)
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