謝龍介投入立委補選 農漁民力挺

2019年01月17日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市第2選區立委補選呈現「三腳督」激戰，國民黨台南市黨部主委謝龍介16日在上百名農漁民聲援力挺下，公開表態將獲徵召參選立委補選，他強調，8個月任期若無法替農漁民打出通路，就辭職，希望大家給國民黨機會證明決心，「與龍介同行，經濟作伙打拚」！

台南市上百位農漁民昨天上午在台南市議會齊喊口號「顧巴肚、找出路」，以行動力挺謝龍介投入第2選區立委補選。謝龍介表示，台南市過去10多年來5席立委都是民進黨籍，「寵豬舉灶、寵兒不孝」，民進黨立委礙於意識形態，無法替農漁民打出一條通路、顧他們的肚子，所以鄉親在這次大選「起叛了」，大家決定「顧巴肚不顧佛祖了」。

謝龍介指出，大陸擁有很大的市場，所以他本月3日陪農漁民到廣東參訪10天，找通路、搶訂單，要把台南農漁產品行銷全世界。

他說，過去有些採購是政府單位採買，但對農民是一時的採購，無法長久，所以，他找的是通路商，去年買了1400個貨櫃，總共9800噸，今年預計鳳梨就會採購1700個貨櫃，有1萬1000噸，價值約5億元，而且是由農民直接與通路商對接。

謝龍介有信心幫助農漁民找出最好出路，「給我8個月時間，若辦不到，下屆沒面子再選。」他表示，雖然選區很綠、選情會很艱困，但他會走遍街頭巷尾，拜訪農漁村，讓大家懂得國民黨在基層打拚的心。

(中國時報)