高雄區農改場周六迎賓

2019年01月17日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

高雄區農業改良場1年1會迎賓日「熱帶新農業，幸福饗宴GO！」19日登場，號稱「屏東小熱博」，五彩繽紛花朵及造景美不勝收，是拍照打卡好去處。由於1年中僅開放這1天，錯過就得等明年，每年開放日都吸引數千民眾入場。

高雄農改場長戴順發說，農改場是研究單位，以實驗及研究為主，平常不對外開放，只有「迎賓日」才會展示一年來研究成果，讓民眾入場，參觀新品種育成、農產品加工、作物健康管理技術等，讓民眾更認識台灣農業。

今年迎賓日19日9時至下午4時舉辦，包括研發成果及技轉廠商產品展示、優質農產品及地方料理展售、蓮霧與棗得獎果品及熱帶花卉花藝展示、農業體驗DIY等。最佳景點景觀花卉區的雞冠花正盛開，花團錦簇美不勝收，是拍照好去處。

今年場內將展出高雄場最新推出的切花火鶴新品種「高雄3號－紅鈴」，特殊的鬱金香花型、討喜的紅色，市面上還買不到。「熱帶花卉花藝展示」包括花束、花福袋、小禮籃、禮盒等各式設計，是年節開運送禮首選。

農業體驗DIY包括童年美食、龍鳳水果冰淇淋、富貴小花籃、生物炭改良介質盆栽組合、天然植物保護資材等，名額有限報名要快。現場也有45攤在地農特產品、地方料理展售，及16攤青農市集，讓民眾「有呷擱有掠」。

(中國時報)