林安泰古厝 限量送燙金春聯

2019年01月17日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

準備迎接豬年，林安泰古厝推出「傳統彩繪之美」展覽，自19日起發送限量3000張「平安康泰」燙金春聯，入館參觀就可免費索取，此外，北市公園處使用回收麻繩製成的可愛小豬，在松壽廣場向大家打招呼，周邊還以紅色及粉色的四季海棠、銀葉菊搭配大紅福字鞭炮擺設，充滿年節氛圍。

林安泰古厝民俗文物館是北市唯一免費開放參觀的清代閩南古厝，選在一年中最後一個節氣「大寒」前，舉辦平安康泰好運到活動，印製3000張燙金春聯要送給大家，以古厝窗花作為設計的春聯，喜氣別緻象徵冬天即將過去，春天就要到來。

北市民政局宗教禮俗科長林蕙雅表示，除特製春聯外，林安泰古厝廂房的藝文展覽空間，推出「傳統彩繪之美」展覽至3月3日，展出作品均來自台灣知名的建築彩繪師傅許連成家族。

展場還有許多畫作由許連成的嫡孫許錦龍，特別為展覽手繪製作，費時數月，完成包括中脊、頂板、壁堵、對看牆，許錦龍甚至使用不同技法畫出2幅飛龍、2幅鳳凰對照，讓民眾近距離欣賞，看見台灣傳統彩繪之美。

年節將近，公園處在松壽廣場推出豬年特別企畫，來到廣場裡即可瞬間感受雪景背板營造出的冬季氛圍，用麻繩製作的可愛小豬，更是一眼抓住大家目光，搭配金蛋、福字鞭炮，濃濃年味迎面而來。

(中國時報)