幼兒園爆管教不當 園長道歉
中國時報
邱立雅／竹市報導
新竹一所幼兒園去年11月進行戶外教學，發生教師疑似用腳觸碰男童，被民眾拍下後登上新聞版面，16日進行民事調解前夕，又爆出該男童當天回教室吃飯時，遭該教師伸手拍打男童臉部畫面，為此幼兒園長出面道歉，市府教育處說明去年已成立調查小組，要求幼兒園解聘該名教師。
臉書「靠北惡質幼兒園」粉絲頁15日晚間貼出一段影片與聲明，稱去年11月新竹一所幼兒園戶外教學時，被民眾拍到教師用腳觸碰男童，家長得知孩子遭踩，事後到幼兒園調閱監視器，才發現男童在同一天因吃飯較不專心，又被該名教師伸手打臉，還出現強拉、逼吃飯等情況，讓家長相當氣憤並揚言提告。
該所幼兒園長16日承認教師確實動手管教男童，事件發生後已簽下永不錄用該名教師同意書，並也向家長道歉，而對於家長的指控，幼兒園長表示「不會不負責」，並稱教師並非惡意對待孩童，希望外界能給該教師一個機會。
針對教師疑似不當管教案例，教育處回應指出，該案於去年12月11日成立調查小組，已針對陳情所訴的部分進行調查，並至幼兒園查訪以及約訪相關當事人釐清事實。家長與教師的民事調解，新竹地方法院表示，目前雙方沒有達成共識，未來會再進行調解或訴訟。
(中國時報)
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